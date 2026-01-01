Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че въвежда забрана за достъп на представители на Иран до сградите на институцията. Това съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

"Не може да се продължава както досега (...) Днес взех решение да забраня на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран да влизат във всички помещения на ЕП", написа тя в профила си в социалната мрежа "Екс".

По нейни думи ЕП няма да съдейства за легитимирането на режима в Техеран, поддържан чрез мъчения, репресии и убийства.

По-рано днес говорител на Европейската комисия потвърди, че ЕС е в готовност да обсъди налагане на допълнителни санкции срещу иранските власти заради потъпкването на протестите в страната. Комисията призова за възстановяване на интернет връзката в Иран.