Селскостопанският надлез на път I-6 Казанлък – Сливен в района на село Чинтулово, област Сливен, е обезопасен, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура.

На 11 януари тежкотоварни автомобили, които на са спазили ограниченията за скоростта и за извънгабаритен товар нанесоха щети по съоръжението. Екипите на пътноподдържащата фирма реагират своевременно след инцидента и в кратки срокове са премахнати компрометираните части от арматурата и предпазните мрежи на надлеза, които са скъсани вследствие на ударите.

В момента съоръжението е укрепено и трафикът по първокласния път, няма опасност при преминаване под него. За да се гарантира сигурното пътуване по Подбалканския път в района на с. Чинтулово надлезът е затворен, като са поставени пътни знаци. Жителите на околните населени места, които използват селскостопанска техника могат да достигат до обработваемите земи чрез близките надлези.

Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда извършване на основен ремонт на съоръжението. За реализацията му има изготвен технически проект, който включва цялостна подмяна на гредите, хидроизолацията и асфалтовата настилка. Предстои в кратки срокове обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на строителните дейности.

Апелираме шофьорите на тежкотоварни автомобили да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията за скорост и за извънгабаритен товар, да не предприемат рискови маневри, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.