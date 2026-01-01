Десет души са потърсили помощ в Спешно отделение в МБАЛ Шумен през нощта в неделя и понеделник заради поледиците.

Една жена е със счупена китка след падане върху заледен участък, съобщи дежурният лекар в Спешно отделение д-р Янаки Янакиев.

„Останалите, за щастие са само с по-леки, контузии“, уточни началникът на Спешно отделение д-р Петко Загорчев. Препоръките на лекарите са за домашно лечение.

„Деветима са хоспитализирани с фрактури в Ортопедично отделение през почивните дни. Това са възрастни хора, пострадали в домашна обстановка“, съобщи началникът на отделението д-р Валентин Димитров. Млад мъж е със сериозни наранявания след падане от висока стълба в къщи.

„Както минали години очакваме повече пострадали, това е обичайната картина за зимен период. Винаги сме имали завишена травматичност, в зависимост от температурите навън, заледяването. Но при ниски температури хората стават по-предпазливи“, отбеляза д-р Загорчев. Той препоръча на възрастните хора да не излизат навън в студени дни. Особено когато улиците и тротоарите са покрити с лед. Съветът му е максимално пазене и излизане само при затопляне на времето.

„Нашите пациенти да бъдат спокойни, защото пред болницата е почистено“, каза д-р Загорчев.