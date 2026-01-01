На 17 март около 8:30 часа е подаден сигнал за пожар в селскостопанска постройка в землището на село Новоселци.

Екип на РСПБЗН-Видин е потушил пламъците, като огънят е унищожил около 60 кв. м от покривната конструкция на плевнята.

Причината за инцидента е късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

През изминалото денонощие огнеборците са реагирали и на още два сигнала за пожари без нанесени материални щети.

Екипи са гасили запалени сухи треви, храсти и отпадъци в района на гробищния парк във Видин и в землището на село Долни Лом.