Епидемията от менингит в Кент вече се е разпространила и във Франция, разкри днес Уес Стрийтинг, министър на здравеопазването на Обединеното кралство. Той определи „бързо развиващата се“ ситуация като „безпрецедентна“.

Стрийтинг заяви, че френските власти са уведомили Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство за потвърден случай при студент, посещавал Университета на Кент.

Той добави, че UKHSA е била уведомена за първия случай във Великобритания в петък, като отново става дума за студент от същия университет. Здравните власти незабавно са идентифицирали близките контакти на пациента, на които са били предложени профилактични антибиотици.

До момента в Кент са регистрирани 20 случая, в сравнение с 15, съобщени по-рано. Двама млади хора са починали, а всички заразени – включително починалите – са били хоспитализирани. При четири от случаите е потвърден менингит B.

Стотици хора са призовани да приемат антибиотици, за да се ограничи разпространението на инфекцията. Повечето млади хора, родени преди 2015 г., не са защитени срещу MenB, освен ако не са били ваксинирани по частен път. Същата година ваксината беше въведена в Националната здравна служба (NHS) за бебета.

С епидемията са свързани четири училища, като последното е Highworth Grammar в Ашфорд. Оттам съобщиха, че ученик от 13-и клас е приет в болница със съмнение за менингит, като добавиха: „Мислите ни са с него и семейството му.“

Националната фармацевтична асоциация предупреди, че аптеките са изправени пред „сериозни ограничения в доставките на ваксини“ на фона на рязко нараснало търсене, особено от притеснени родители.

„Мислите ми, и съм сигурен, че мислите на цялата Камара, са със семействата и приятелите на тези двама млади хора, които за съжаление загубиха живота си. Това е безпрецедентна епидемия и бързо развиваща се ситуация“, заяви Стрийтинг пред Камарата на общините.

Министърът допълни, че досега са приложени около 700 дози профилактични антибиотици на млади хора в Кент, които може да са били изложени на риск. Той също така ще поиска от Съвместния комитет по ваксинация и имунизация (JCVI) да преразгледа дали по-големите деца трябва да получават ваксина срещу менингит B в рамките на NHS.

Стрийтинг заяви, че е „уверен“, че UKHSA е реагирала възможно най-бързо и всеобхватно, но въпреки това е поискал допълнителен преглед на критериите за ваксинация.

Предвижда се и ваксинационна кампания на място за студентите, живеещи в общежитията на Университета на Кент в Кентърбъри. Очаква се тя да започне през следващите дни, като повечето студенти все още не са ваксинирани.

Министърът представи и хронология на събитията, като уточни, че UKHSA е била уведомена за първия случай на 13 март, когато е започнало и проследяване на контактите. На следващия ден агенцията се е свързала с Университета на Кент. В същия ден френските власти също са уведомили за случай във Франция при човек, посещавал университета.