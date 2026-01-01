Две тела са открити тази сутрин на българското Черноморие – мъж във Варна и жена на плаж край Поморие, като полицията и съдебните органи разследват обстоятелствата около смъртта им.

Тяло на мъж е открито тази сутрин в морето в района на кораборемонтния завод във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Сигналът е получен в полицията в 8:32 часа, като преди това е подаден на тел. 112.

Мъжът е облечен с тениска и къси панталони. Тялото вече е извадено от водата.

Самоличността на мъжа все още не е установена, допълниха от полицията.

Труп на гола жена е бил изхвърлен от морето на плаж край Поморие, съобщи БГНЕС.

Тялото е било забелязано от хора, излезли рано сутринта на плажа край Новия град, за да спортуват.

Очевидци са подали сигнал на тел.112.

По тялото не са открити видими следи от насилие. Назначена е аутопсия, самоличността на жената се установява.