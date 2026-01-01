За първи път в България беше успешно извършена безкръвна лазерна операция за лечение на вторична катаракта при дете. Интервенцията е реализирана в Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“, съобщи началникът на клиниката проф. Александър Оскар.

Процедурата, извършена под анестезия, представлява значителен пробив в лечението на детската катаракта. Макар да е стандартна практика при възрастни пациенти, досега тя не е била приложима при деца, при които се е налагала по-инвазивна хирургична намеса.

Вторичната катаракта е най-честото усложнение след операция на катаракта и водеща причина за влошено зрение при малките пациенти. При децата честотата ѝ е значително по-висока и може да достигне до 80–100% при липса на профилактика по време на първичната операция.

По думите на проф. Оскар, катарактата в детска възраст може да бъде причинена от вродени фактори, травми или възпалителни заболявания. В клиниката се извършват операции дори на бебета на няколко месеца с вродена катаракта, като честотата на състоянието е приблизително 1 на 200–300 новородени.

Всеки месец в лечебното заведение се оперират между 4 и 6 деца, като при значителна част от тях впоследствие се развива вторична катаракта. Новият лазерен подход дава възможност за по-щадящо и ефективно лечение, като избягва необходимостта от по-тежки хирургични интервенции.

Според специалистите това е важна стъпка напред в детската офталмология в България и открива нови възможности за лечение на най-малките пациенти.