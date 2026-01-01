Микробус падна в морето на пристанище Дафни в Света гора, съобщиха от гръцката бреговата охрана.

В превозното средство е бил само 72-годишният шофьор, който сам е излязъл от водата и е в добро здравословно състояние, пише iefimerida.gr.

Пред служителите на бреговата охрана, които са поели предварителното разследване, водачът е заявил, че падането е вследствие на неправилно управление.

От инцидента, който е станал вчера сутринта, не е установено замърсяване на морската среда.

Микробусът е изваден за сметка на собственика.