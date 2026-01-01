На 17 март около 17:45 часа в Тутракан е възникнал инцидент, при който 59-годишен мъж е нанесъл лека телесна повреда на 40-годишен, изразяваща се в травма на носните кости, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

По данни на полицията деянието е извършено по хулигански подбуди.

След подаден сигнал на място е изпратен полицейски екип, който е задържал извършителя. Той е отведен в ареста на Районното управление в Тутракан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.