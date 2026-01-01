Взеха колата на млад мъж заради дълг в Плевенско, съобщиха от полицията.

На 16 март в Районно управление-Гулянци е подаден сигнал от 21-годишния мъж.

Той е заявил, че е бил принуден да предаде ползвания от него автомобил на свой 23-годишен познат.

По думите му принудата е била упражнена чрез отправени заплахи, свързани с неизплатен от него паричен дълг.

Потърпевшият е разпитан в качеството на свидетел.

Колата е установена и се съхранява се в подразделение на МВР. Материалите са докладвани на прокурор и се води разследване.