Пътнически полети няма да се извършват днес на международното летище Берлин-Бранденбург, след като синдикатът „Ферди“ (Verdi) обяви стачка заради продължаващ спор за заплащането на служителите, предаде ДПА.

Около 445 заминаващи и кацащи полети с общо 57 000 пътници ще бъдат засегнати от еднодневната стачка, започнала в 07:00 часа българско време.

Няколко полета вече са отменени и на пътниците се препоръчва да се свържат с авиокомпаниите за информация относно алтернативни условия за пътуване и презаверяване на билетите.

„Ферди“, един от най-големите синдикати в Европа, преговаря с оператора на летище Берлин-Бранденбург, като се стреми към увеличение на заплатите с 6 на сто или поне 250 евро за своите 2000 служители съгласно нов колективен трудов договор, който ще е в сила 12 месеца.

Синдикатът също така настоява за допълнителен почивен ден за своите членове.

По време на втория кръг от преговорите миналата седмица представители на работодателите представиха първоначално предложение, което според „Ферди“ не е задоволително. Ръководителката на летище Берлин-Бранденбург Алета фон Масенбах определи стачните действия като непропорционални, особено с оглед на и без това напрегнатата ситуация поради войната в Иран.

Тя изрази увереност, че ще бъде постигнато споразумение на следващия кръг от преговори, насрочен за 25 март.