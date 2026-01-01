Пожар горя в къща в свищовското село Алеково заради неправилно боравене с отоплителни уреди. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново.

Сигналът за пожара е получен в 19:56 ч. вчера. На мястото е изпратен екип от четирима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов, които са предотвратили опожаряването на жилищната сграда.

При пожара са унищожени 35 кв. м. покривна конструкция, мебели, дървена дограма, ел. инсталация и са опушени стени и тавани.

През януари огнеборци овладяха пожар в къща в свищовското село Вардим отново вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди.