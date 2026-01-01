Почина морският изследовател инж. Любомир Клисуров, съобщиха от Института по океанология към БАН.

Любомир Клисуров е пионер на подводната фотография в България, инициатор и участник в голям брой значими експерименти, свързани с продължителното пребиваване на човек под вода, сред които са подводният обитаем дом „Шелф-1“, подводната обитаема лаборатория „Черномор“, първите български дълбоководни водолазни системи и много други.

Подводните фотографии на Любомир Клисуров са обичани и разпознаваеми, за което допринася и единственият фотоалбум, представящ флората и фауната на нашето море - „Черно море под водата“, където той разказва за подводните си приключения в търсене на редки и ценни кадри, забавни моменти в компанията на различни морски обитатели, но най-вече за пленяващата сила на морето и любовта към него, посочват от института, където Клисуров е работил.

През септември 2023 г. във Варненската градска художествена галерия бе открита ретроспективна изложба на Любомир Клисуров с най-добрите кадри от 50-годишината му дейност и по повод 80-ия му рожден ден. Тогава авторът сподели, че предпочита да снима в Черно море, защото в него има много история, тъй като е било сладководно езеро и сега все още могат да се срещнат живи същества, които от преди хиляди години са доживели до днешни дни.

Запалил се по подводната фотография още като юноша, когато във Варна се провела седмица на френското кино с прожекция на филма на Жак-Ив Кусто „В света на мълчанието”. Тогава решил, че трябва обезателно да надникне в този свят. Вуйчо му Коста Стойчев и Захари Жандов му дали първите водолазни екипировки. Запознал се с варненците Веселин Недев и Ангел Златанов, добри фотографи и леководолази, които сами си проектирали херметични боксове, в които слагали стандартни фотоапарати с лента. Синът на Веселин - Юлиян Недев, сега продължава делото на поколението на Клисуров, сподели авторът. Важен фактор бил и Антон Беджев, който основава Подводна инженерна група, която се занимавала с обслужване на язовири.

За албума си Клисуров казва, че е направен с идеята да се види разликата - какво е имало и какво вече го няма в морето, да подготви със снимките си една база за бъдещо сравняване на това, което се случва с Черно море през годините.