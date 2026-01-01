Лек автомобил, дървен материал и кошери са унищожени при пожар в брезнишкото село Режанци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът за възникналия огън в барака е подаден вчера около 16:35 часа. На място са изпратени два противопожарни екипа от Перник и Брезник, които бързо са реагирали и са локализирали пламъците.

В резултат на инцидента са изгорели около 3 куб. м дървен материал, паркиран в близост лек автомобил и два кошера. Благодарение на навременната намеса на огнеборците са спасени съседна къща и стопански постройки. Няма пострадали хора.

Причината за пожара е в процес на установяване.

От пожарната напомнят, че при работа с открит огън и съхранение на леснозапалими материали трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност, особено в близост до жилищни и стопански сгради.

През изминалото денонощие огнеборците от Перник и Брезник са реагирали и на още три сигнала. В Перник е оказана една техническа помощ и са гасени сухи треви в кв. „Изток“. Пожар в сухи треви е потушен и в брезнишкото село Садовик.