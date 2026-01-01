Нападение и удар с юмрук срещу шофьор от градския транспорт в Русе. Грозната сцена се разиграва в понеделник на обръщалото в квартал „Здравец-изток“ и предизвиква сериозно възмущение сред местните жители. Снимки от инцидента в превозното средство по линия №20, публикувани в социалните мрежи от очевидец, показват момента на нападението.

"Шофьорът, с когото разговарях снощи се чувства по-добре и е в кондиция да продължи работната си дейност, но случилото се определено е неприятно. След инцидента беше уплашен". Това обясни пред NOVA ръководителят на транспортна дейност в Общински автотранспорт-Русе Светлозар Маринов.

Той обясни, че нападението е станало в понеделник, около 18:00 ч. Автобусът е приключил поредния си курс и е изчаквал на спирката на обръщалото, позната на русенци като "Спирката на девятката", за да започне нов курс.

"Шофьорът е бил в почивка. По това време много граждани се прибират от работа. Около спирката има детска градина и много автомобили на родители, така че той е намерил удобно място за паркиране", заяви Маринов.

По думите му не може да се каже дали автобусът е пречел на някого. "От видеонаблюдението в превозното средство се вижда, че по препоръка на гражданин шофьорът го премества по-близо до спирката. След това се появява друг мъж, който по някакъв начин проявява агресия - приближава се до електробуса и води разговор с водача, който не можем да чуем. Когато водачът отваря страничното стъкло, той му нанася удар с юмрук в лицето", заяви руководителят на транспортната дейност в общината.

Нападателят все още не е установен. Маринов призова граждани, станали свидетели на случилото се - да подадат сигнал в полицията.

Той подчерта, че за последните две години това е второ подобно нападение срещу шофьор на автобус на точно това място.