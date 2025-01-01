27-годишен шофьор с положителна проба за метаамфетамин се блъсна в стълб и ограда на къща, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че инцидентът е станал вечерта на 10 август в град Кубрат. Сигналът за инцидента е подаден около 20:00 ч.

В Търговище задържаха мъж, шофирал под въздействието на два вида наркотици

Според информацията, катастрофата е станала на кръстовището между улиците „Люлин“ и „Оборище“, като колата се е блъснала с предната си част в стълба и циментовата ограда. За щастие, водачът не е пострадал.

При тестване с „Drug test 5000“ пробата на шофьора е отчела положителен резултат за метаамфетамин. От него е взета и кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан в Районното управление в Кубрат.

По случая е образувано досъдебно производство.