Митниците и полицията разследват и други дипломатически лица, замесени в кокаиновия канал разбит преди три седмици у нас. Арестуваните на ГКПП "Капитан Андреево" с пет куфара, натъпкани с 206 кг кокаин Жан Мутеба, Доте Аделаид и Делян Хаджилазов са само мулета. Ясно е, че кокаинът не е собственост на някой, който живее в Аляска, а на хора в Турция“ - това заяви обяви началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция Митници Стефан Бакалов.

В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ Бакалов бе попитан дали тези дипломатически лица, които се разследват, са на високо ниво. „Наясно сме с всички действащи към момента граждани, които по някакъв начин имат определена съпричастност към този вид трафик и се надявам в най-скоро време всичко това да бъде част от съдебното производство“, заяви той.

Той обясни и как се формира цената на пласираните наркотици: „Стойността на кокаина зависи от дестинацията, към която отива. Цената за грам в Европа варира между 50-60 евро. Цената на кокаина в Турция на улицата е между 120-140 евро. В Боливия цената е 2 евро. В страните от Перскийския залив, в Леванта например е от 250 до 480 евро. Цената варира и според различното потребление, като може да нарасне стократно“.

Бакалов разкри и как се е подготвяло задържането на шампиона ни по вдигане на щанги Гълъбин Боевски. Полицията в Сао Пауло обаче изпреварила родните митничари буквално с няколко часа. „Тогава ежедневно извършвахме проверка на летището на лица пристигащи от Бразилия и той попадна в профила с висок риск. Ако не беше арестуван там, кацайки в София ние щяхме да го арестуваме“, заяви началникът на „Борба с наркотрафика“.

Всички разкрития за Боевски, дипломатите и новия вид дрога, който настъпва у нас, гледайте в "Телеграфно подкастът".