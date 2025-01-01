Две фатални катастрофи в рамките на ден - с идентични извършители, с тотална безотговорност към законите и правилата по пътищата, почернени семейства и хора, които в момента се борят за животите си.

Тийнейджър, шофиращ АТВ, блъсна в „Слънчев бряг“

Водачът е с малък опит зад волана – около 3 месеца:

18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент в Слънчев бряг, е с шофьорска книжка от месец май.

Липсва спирачен път, каза за БНР Бургас Юлиян Здравков - роднина на четиримата пострадали, премазани от превозното средство.

Вследствие на инцидента петима души, сред които три деца са в болница. Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

21-годишен младеж се заби в автобус на градския транспорт в София

Един човек е почина, а шестима души пострадаха, като двама от тях са с опасност за живота, след като мощен автомобил се вряза в автобус на градския транспорт на кръстовището на булевардите “Константин Величков“ и "Възкресение" в София.

Шофьорът е с книжка от две седмици:

Водачът на автомобила е роден 2004 година, правоспособен е от 1 август 2025 година – с две седмици стаж зад волана. За тези две седмици има общо съставени шест фиша за маловажни нарушения. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

В социалните мрежи се разпространява версията за изключително висока скорост, която младият шофьор се е разбил в градския транспорт – около 170 км/час.