Ограничават движението по пътя Михалково-Кричим в делнични дни заради укрепване на свлачището при 79-и км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението е в сила от 18 август за часовия интервал от 8:00 до 17:00 часа. От пътната агенция допълниха, че по време на работата трафикът ще бъде пренасочен по обходни маршрути. За всички видове превозни средства, пътуващи по направлението Девин-Кричим и обратно, те са Девин-Пампорово-Чепеларе-Пловдив и Девин-Доспат-Батак.

През останалото време - след 17:00 часа в делничните дни и в събота и неделя, строителни дейности в участъка няма да се изпълняват и трафикът ще преминава поетапно, като ще се регулира със светофарна уредба и пътни знаци.

Отпадна ограничението за движение на камиони по пътя Михалково-Кричим

От началото на следващата седмица ще започне изпълнението на подготвителни дейности за предстоящите строителни работи. Те ще бъдат в участък с дължина около 280 м, където ще бъде изграден нов водосток, ще извършват асфалтови работи, отводняване. Срокът за изпълнението им е 60 календарни дни.

Трафикът по трасето бе спрян на 15 май заради пропадане на подпорна стена. Пътната конструкция е разрушена, пропаднала е цялата лява лента за движение, а дясната е подкопана и е с пукнатини. Свлачището стига чак до водите на язовир Въча.

След направен оглед и установяване на неотложността на дейностите по участъка са сключени договори по Закона за обществените поръчки за проектиране и строителство, и строителен надзор за укрепване на компрометирания участък.

Проучвателно-проектантските работи и строителството са възложени на „Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор ще се изпълнява от „Строл - 1000“ АД.