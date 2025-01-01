Осъдиха на 9 години и 4 месеца затвор шофьора, причинил тежката катастрофа на 22 ноември 2022 г. между бус с нелегални мигранти и полицейски автомобил, при която загина полицай. По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) Н. Л. беше осъден за три престъпления.

Обвинителният акт е внесен в съда на 13.12.2023 г.

С присъда № 29 от 05.03.2024 г. по н. о. х. д. № 7217/2023 г. Софийски градски съд (СГС), призна подсъдимия за виновен и за трите престъпления и определи за всяко едно от тях наказание както следва:

- За престъплението по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, пр. 2, пр. 4 и пр. 6, вр. ал. 1, б. „б“ и б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК – а именно за това, че на 22.11.2022 г., около 06,55 ч. в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с посока на движение село Казичене е нарушил правилата за движение по пътищата, като, управлявайки моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч и несъобразена с радиуса на завоя, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества, се ударил в полицейски автомобил и в резултат на това причинил смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица – на Н. Л. е определено наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца.

- За престъплението по чл. 270, ал. 1, пр. 1 НК – а именно за това, че на 22.11.2022 г., на АМ „Тракия“, след мотел „Ихтиман, около 06:30 ч., както и по-късно в района на хотел „Черна котка“ около 06:50 ч. противозаконно попречил на полицейски екипи да изпълнят задълженията си, като не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР – на Н. Л. е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

- За престъплението по чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК – а именно, за това, че на 22.11.2022 г., за времето от около 00:00 ч. до около 06:55 ч., в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от около 4 500 евро на човек, противозаконно е подпомогнал 12 чужди граждани, да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, като едно от лицата не е навършило 16-годишна възраст – на Н. Л. било определено наказание 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

На основание чл. 23, ал. 1 и ал. 3 НК СГС наложи на подсъдимия най-тежкото наказание измежду така определените му, а именно 9 години и 4 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване и присъедини към него наказанието глоба в размер на 15 000 лева.

Наказанията са определени на основание задължителното приложение на чл. 58а, ал. 1 НК предвид направеното от подсъдимия пред съда цялостно признание на фактите, изложени в обвинителния акт.

Присъдата на СГС е проверена от Апелативен съд – София (САС), чието Решение № 17 от 13.01.2025 г. по в. н. о. х. д. № 1347/2024 г. по описа на САС е потвърдено с Решение № 283 от 12.06.2025 г. по н. д. № 356/2025 г. Решението на ВКС е окончателно.

СГП незабавно предприе действия за изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца, което към настоящия момент се изтърпява.