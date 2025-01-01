Най-великите хип-хоп и рап изпълнители от българската сцена се събират за мега концерт тази вечер в Бургас, съобщиха от Общината.

Третото издание на фестивала ще събере водещи имена от родната сцена и ще постави акцент върху социална кауза "Рада казва Не" в борба срещу насилието над жени и деца.

Фестивалната зона предлага и много кулинарни изкушения от световната кухня и освежаващи коктейли с World Test Fest.

Егаси феста'2025 идва с армия от рапъри за най-якия лайф на лятото в Бургас

В програмата са включени: "Гумени глави", Спенс, 100 Кила, "Лошите", Kingsize, Ф.О и Пеева, Конса, Яна Естрела, Хони Конг, Чаляни, Генгста Мен и още над 20 изпълнители. Началото е от 18:00 часа с диджей сет, след което първи на сцената ще излезе Sekta.

Организаторите обещават публиката да чуе премиерни изпълнения, колаборации на живо и сетове с участието на музиканти и танцьори. „Егаси феста“ ще бъде и платформа за кампанията „Рада казва НЕ“ - инициатива срещу насилието, основано на пола, организирана от "Зонта България" в партньорство с Националното бюро за правна помощ и с подкрепата на Български фонд за жените и Европейския съюз. Кампанията ще бъде представена чрез тематични инсталации и символа ѝ - куклата Рада, поставена в зоната на фестивала.

Куклата съдържа QR код към мобилното приложение „Помогни ми“, което предоставя достъп до безплатна правна помощ за жени, преживели насилие.