Номинационната комисия, създадена във връзка с процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), реши изслушването на кандидатите да се проведе след една седмица, на 22 август от 10:30 ч. Решението бе взето на днешното заседание на комисията с единодушие.

Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, които са служители в Комисията за противодействие на корупцията.

На днешното си заседание комисията разгледа и допълните документи, постъпили от адвокат Аделина Натина-Зиколова, и се произнесе, че тя може да продължи участието си в процедурата.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).