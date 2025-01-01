Основателят на Amazon Джеф Безос съобщи, че майка му, Джаклин „Джаки“ Гис Безос, е починала в дома си в Маями на 78-годишна възраст след дълга битка с деменция с телца на Леви, предаде Пейдж Сикс.

„След продължителна борба тя ни напусна днес, заобиколена от своите деца, внуци и баща ми. Знам, че в последните си мигове усещаше нашата любов. Всички ние бяхме щастливци да сме част от живота ѝ. Ще я пазя в сърцето си завинаги,“ написа той в Instagram.

Безос, на 61 години, напомни, че майка му го е родила едва на 17, когато била омъжена за биологичния му баща, Тед Йоргенсен, с когото били заедно от 1963 до 1965 г. След развода тя отглеждала Джеф сама, докато през 1968 г. не се омъжила за Мигел Безос, който станал негов втори баща. Семейството по-късно било допълнено от дъщеря им Кристина и синът им Марк.

В публикуван некролог се посочва, че Джаки е била диагностицирана с болестта през 2020 г. и е описана като „страстен защитник и подкрепяща фигура, изпълнена със сърце за другите и никога несъгласяваща се със статуквото“. Тя основала фондация Bezos Family Foundation през 2000 г., а също имала дългогодишно партньорство с онкологичния център Fred Hutch в Сиатъл, подпомогнало откритията на нови имунотерапии срещу рак.

Джаки също изиграла ключова роля в старта на Amazon, инвестирайки близо 250 000 долара през 1995 г. „Обичам те, мамо,“ завършва емоционалното си послание Джеф Безос.