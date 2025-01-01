Ирина Флорин, Братя Аргирови, Братя Мангасарян, „Джереми“, Венямин .... Това са само част от изпълнилите, които това лято раздвижиха сериозно културния живот в един от кварталите на София. Покривът на един от паркингите в Бизнес парка в „Младост“ 4 в последните две лета не е просто приятно пространство, където да се срещнеш с приятели. Той се превърна в сборен пункт за малки и големи любители на изкуството, които обичат иновативния подход и urbun стила.

От stand up комедия през кино под открито небе до детски куклен театър това лято водят хиляди посетители от цяла София, както и нейни гости, не къде да е, а в „Младост“ 4. Преди няколко години пространството над паркина в Бизнес парка беше обновено от градските активисти от фондация “Колективът”, известни със своите акции “Реките на града” и “100 стола”. След като концепцията за work-life balance успешно превръща Покрива в новия градски център с прекрасна гледка към Витоша, културата и изкуството естествено стават част от ежедневната му програма.

Всичко това става възможно не без активното участие на актьора Ники Станоев, който се заема с организацията на културните събития, напълно безплатни за гостите. За тяхното добро настроение и коктейли пък се грижи италианецът Карло Ди Принчипе, който съвсем случайно идва в София. „Идеята се роди от предложението на един от моите приятели, когото срещнах в България и който ми помогна да навляза на балканския ИТ пазар“, споделя ни Карло в една от натоварените вечери на Покрива.

Измежду музиката и многото хора е трудно да научим повече за това как се заражда идеята да дойде в София и по-конкретно в "Младост" 4 и да бъде част от нещо голямо и красиво, а именно - култура, чието качество не се губи заради това, че е с "вход свободен" за хората. Затова го каним на интервю в спокойна обстановка, за да научим повече откъде тръгва всичко:

DarikNews.bg, Елза Тодорова

Карло, как толкова много изпълнители и артисти решават да дойдат за безплатно за зрителите представление, което по нищо не се отличава от изпълненията в зала?

Това е резултат от обща визия и много сътрудничество. Покривът на Бизнес парка се превърна в уникално културно пространство, защото съчетава подходящите елементи – вдъхновяваща обстановка, гостоприемна общност и силна екипна работа. Благодарение на всеотдайността на хора като Ники Станоев и екипа на Бизнес парка, артистите и изпълнителите се чувстват развълнувани да бъдат част от нещо значимо. Не става въпрос само за мястото – става въпрос за създаването на място, където културата е достъпна, оживена и близка до хората.

Откъде познавате всички тези културни артисти – музиканти, актьори, има ли и представления за най-малките?

Когато става въпрос за самата програма – кой ще се изявява, какви събития са включени и как всичко се съчетава – това се ръководи от моя приятел Ники Станоев и екипа на Бизнес парка. Те са тези, които организират и курират програмата, като се уверяват, че има по нещо за всеки, включително и за най-малките зрители.

Как се финансира тази дейност, тъй като е безплатна за посетителите?

Културната програма се финансира чрез комбинация от частна подкрепа и принос от партньори в Бизнес парка. Нашата цел е да направим културата достъпна за всички, затова събитията са безплатни за посетителите. Това е съвместно усилие, което отразява силна вяра в ценността на общността, творчеството и споделените преживявания.

Разкажете ни повече за себе си и как решихте да се заемете с The Rooftop Project?

Дойдох в София случайно. Идеята се роди от предложението на един от моите приятели, когото срещнах в България и който ми помогна да навляза на балканския ИТ пазар. Той ми предложи да поема италиански ресторант (предвид предишния ми опит в Италия с RistoWineBar) и така реших да създам нов формат за международните пазари: пицария и винен бар. Вече не е традиционен ресторант с общо меню, а меню само с пици, 25 различни вида. През 2014 г. моята компания беше основана с идеята да лансира новата концепция за пицария и започна да продава своите продукти, изключително в България, чрез физически магазини под 100% италиански оригинални и ексклузивни продукти.

Заедно с моя партньор през април 2023 г. организирахме голямо ексклузивно италианско събитие, посветено на виното, в центъра на София. През 2024 г. отворих ексклузивно и оригинално бистро в Бизнес парка в София – място за десерти, посветено изцяло на тирамису. Предлагаме 11 различни вида, всички приготвени по оригиналните рецепти на баба ми и изцяло с автентични италиански съставки. Това е личен проект, който съчетава традиция и качество. Същата година стартирах и The Rooftop Project, където отговарям за храната и напитките. Предлагаме селекция от коктейли, италиански бири, пици, фокачи, бургери и хотдоги, създавайки непринудена, оживена атмосфера, в която всеки може да се наслади.

Какво планирате оттук нататък?

Винаги в същата област планирам ново място, нова и оригинална концепция... но за момента не предвиждаме нищо.

Искам да кажа още, че сме изключително благодарни за топлото посрещане от страна на общността. Независимо дали става дума за наслада от представление на покрива, дегустация на оригинални ястия от моята страна или просто прекарване на време с приятели в приятна обстановка – ние сме тук, за да създаваме моменти, които са специални за всеки. Каним всички да дойдат, да го изпитат сами и да станат част от този културен кът в София.