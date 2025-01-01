Режим на водоснабдяването е въведен в Белоградчик.

Причината са драстично намалелите дебити на водоизточниците от речно водохващане "Репляна - Чупрене" и речно водохващане "Стакевци". Това показва заповед на кмета Боян Минков, публикувана на сайта на общинската администрация.

Водата се спира всяка вечер от 22:00 до 6:00 часа на следващия ден. Забранено е използването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, поземлени имоти, паркове и градини, миене на улици, площади, моторни превозни средства, пране на килими на територията на община Белоградчик.

В заповедта на кмета е посочено, че се допуска изключение само за поливане на зеленчукови градини и тревни площи при крайна необходимост, до един път седмично.

В края на юли беше въведен режим на спиране на водоподаването през нощните часове в кв. "Карловица" на Белоградчик.