Група леви партии, начело с президент популист, си измислят по средата на лятото за имоти и започват "с телата да си бранят", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод задочното напрежение с държавния глава Румен Радев. Преди по-малко от седмица президентът заяви, че "правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти - някои по черноморското крайбрежие, някои по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам."

Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

"Поне 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление, 5 правителства имаме досега. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран и който да се срамуваме. Няма такъв. Кой е тръгнал да приватизира?", каза Борисов.

По думите му битката в център-ляво вече е толкова голяма, че всеки ден си търсят някакъв повод "да бранят с телата си". "Какво е кое ще бранят", попита лидерът на ГЕРБ задочно опозицията.

Той посочи, че като премиер и кмет е дал на общините неща, с които се гордее. "Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен, те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала. Поликлиниката в Банкя се руши. Това е висша степен на държавна безстопанственост. Десетилетия. Държавата не е добър стопанин. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор. Не трябва разбойническа приватизация, трябва прозрачна приватизация. Необходимо е публично-частно партньорство. Моята грешка е, че научих българите да карат без пари, от любов към хората", коментира Борисов.

