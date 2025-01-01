С вой на сирени и едноминутно мълчание във Военномедицинската академия (ВМА) бе почетена паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и граждани, загинали при спасяването на човешки живот. Венци и цвята бяха поднесени пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните.

На церемонията присъстваха министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Петко Стефановски, началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, представители на други институции, лекари и медицински специалисти.

„Денят на спасението” е създаден през 2005 г. по инициатива на д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. „Български лекар”, с подкрепата на ВМА и със съдействието на Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския Червен кръст и синдикатите, в чест и памет на 26-годишния д-р Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 г. спасява 47 души от пламнал автобус и загива от тежките си изгаряния, информираха от лечебното заведение.

Известни са имената на над 130 лекари и 20 медицински сестри, загинали по време на работа, предимно след извършване на тежки среднощни операции, катастрофи с линейки, както и след заразяване с болестите на свои пациенти. В списъците са и полицаи, минни спасители и обикновени граждани, изгубили живота си, спасявайки други хора.

Началникът на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски отбеляза, че след избухването на пандемията от COVID-19 към черните списъци са добавени имената на над 150 лекари, медицински сестри, фелдшери и шофьори на линейка, които до последно помагаха на болни от коронавирус, но загубиха битката за собствения си живот.