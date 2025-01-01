Парчета от спукана гума на движещ се по автомагистрала „Струма“ камион ДАФ повредиха няколко автомобила, шофьорът – употребил амфетамини, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 20 минути преди полунощ на автомагистрала „Струма“ в района на Перник бил спрян за проверка влекач ДАФ с ремарке. Камионът, с водач 53-годишен столичанин, пътувал посока столицата.

Малко преди това били получени сигнали от водачи на леки автомобили на тел. 112, че същият камион е със спукана гума и хвърчат парчета, които са нанесли леки повреди на няколко преминаващи коли.

При изпробване на водача на ДАФ-а за алкохол и наркотици е отчетен положителен резултат за амфетамин.

Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и действията по разследването продължават.