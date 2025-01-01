България вече е част от голямото семейство на европейските винени маршрути и това е голямо признание. Това каза Петя Минкова, председател на Българската асоциация за винен туризъм, в Националния пресклуб на БТА в София.

В събитието по повод официалното присъединяване на България към Европейски културен маршрут "Пътят на виното" (Iter Vitis) участваха и министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на земеделието и храните Георги Тахов, Емануела Панке, председател на федерация Iter Vitis, Емил Коралов, представител на Българската асоциация на винените професионалисти и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Петя Минкова изтъкна, че това е дългоочаквана стъпка, която е плюс за винарните и винените региони в България и превръща страната в призната европейска дестинация за винен туризъм.

Минкова посочи, че признанието носи и голяма отговорност за поддържане на европейско и световно ниво. Тя съобщи, че предстои експертно обсъждане на стандарти, категоризации и дефиниции за винените маршрути в България, както и черпене на ноу-хау от европейската организация.

Минкова изказа благодарности към Министерството на туризма за вслушването в гласа на организацията, на Министерството на земеделието и храните за подкрепата на винения бизнес, на БТА за отразяването на събитията и новините във винарския бизнес, и на Българската асоциация на винените професионалисти за популяризирането на българското вино и създаването на формати за изява.