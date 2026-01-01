Още в първия работен ден на новата година аптеките във Варна отчитат нарастване на пациентите с грипоподобни оплаквания. Това се случва на фона на предупреждението на РЗИ – Варна, че след ученическата ваканция се очаква ръст на заболелите от грип и остри респираторни инфекции.



Фармацевтът Станислава Йорданова обясни, че тенденцията на заболеваемост е осезаемо възходяща: „Засилват се - всеки ден все повече и повече пациенти идват с такива оплаквания“, каза тя.



По думите на Йорданова още в ранните часове на първия работен ден няколко души вече са потърсили помощ със стандартни за сезона симптоми: “Болки в тялото, висока температура, главоболие, хрема“.

Грипът вече се разпространява епидемично в страната



Фармацевтът уточни, че хората търсят както препарати за лечение, така и такива за облекчаване на симптомите, в зависимост от нуждите си.



„Зависи хората дали искат за лечение или за симптоми. Ако е за лечение - Авирон Рапид е най-търсен. А иначе за симптомите - прахчета, таблетки, съдържащи парацетамол, нурофен“.



Йорданова напомни, че самолечението има своите граници и при продължаващи оплаквания е необходима лекарска намеса. „Когато минат вече няколко дни и се запазват симптомите“, тогава трябва да се потърси лекар, подчерта тя.

Като превантивна мярка за зимните месеци фармацевтът препоръчва засилен прием на имуностимуланти, които могат да подпомогнат организма и да намалят риска от развитие на по-тежки болестни състояния.