Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове за по-интензивно предаване на инфекции. Затова доц. д-р Христиана Бацелова препоръча пред сезонната ваксинация срещу грип и COVID-19, а за бременните – и ваксината срещу RSV, която осигурява защита на новородените в първите месеци след раждането, посочва NOVA.

Епидемиологът потвърди, че вече има случаи на грип с напълно характерната клинична картина – остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки. Според нея няма нищо необичайно в циркулацията на вирусите към края на ноември.

Пикът на грипната вълна у нас се очаква през януари и февруари, уточни Бацелова. По думите ѝ след празничния период традиционно заболеваемостта нараства, а разпространението на вирусите зависи в голяма степен от обхвата на ваксинацията сред населението.

Експертът подчерта необходимостта от бърза реакция при първи симптоми. Тя препоръча незабавна консултация с личен лекар, тъй като лечението на грипа е най-ефективно, когато се започне в първите 72 часа от появата на симптомите. Антивирусната терапия е подходяща и за първи контактни лица в семейството, за да се предотврати заразяване.

По отношение на опасенията около вируса на птичия грип, за който учени предупреждават, че при мутация може да доведе до пандемия, доц. Бацелова коментира, че опасността е реалистична. Тя напомни, че грипните вируси, които циркулират сред птици и бозайници, се наблюдават внимателно от научната общност заради възможността да се адаптират към човека. Вече са регистрирани и смъртни случаи, включително в САЩ.

„Знаем, че ще има следваща пандемия – въпросът е кога и кой ще бъде причинителят“, отбеляза епидемиологът. Въпреки това подчерта, че към момента има налично лечение, действащо срещу различни грипни щамове, което остава ефективно при навременно приложение.

