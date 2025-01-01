Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е силно заразен човешки патоген, който причинява инфекции на дихателните пътища при хора от всички възрастови групи, a при кърмачета и ранна детска възраст е основен причинител на инфекции на долните дихателни пътища (бронхиолит и пневмония). Единствен източник и резервоар на тази инфекцията е човекът. RSV се предава по въздушно-капков път, чрез секрети и екскрети на дихателните пътища, при контакт със заразени повърхности, които съдържат вируса и след това при докосване на очите, носа и устата той прониква в организма. Това обясни за БНР гл. ас. д-р Магдалена Баймакова от Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия – София.

Инкубационният период е от 2-8 дни. Клиничната симптоматика трудно се различава от другите респираторни инфекции, циркулиращи в зимните месеца, като пиковете в заболеваемостта са през месеците декември и януари.

Инфекцията с RSV не води до дългосрочен имунитет, като до 2-годишна възраст най-често се реализира първичната инфекция. Най-често тя протича с изявена тежка клинична картина, бронхиолит, пневмония, респираторен дистрес синдром и потенциално възможен летален изход. По-уязвимите новородени и малки деца за тежко протичане на RSV инфекцията са тези с: преждевременно родените; придружаващи хронични белодробни болести; вродена сърдечна патология; муковсицидоза; невромускулни заболявания; имунна супресия, посочи лекарят.

Повторната инфекция с RSV се случва през целия живот на човека и е често срещана във всички възрастови групи, като обикновено се проявява като остра инфекция на горните дихателни пътища. Въпреки това при имунокомпрометирани лица или хора в старческа възраст (над 65 години) тези реинфекции могат да доведат и до по-тежко засягане на долните дихателни пътища. Сред основните рискови фактори за по-тежко протичане при възрастните хора са тези с: хронично белодробно заболяване (ХОББ, астма, бронхиектазна болест и др.); хронична сърдечна недостатъчност; имунен дефицит; хронична бъбречна недостатъчност; захарен диабет; затлъстяване; имуносупресия при лица с онкологични заболявания и трансплантация, допълни д-р Баймакова.

По данни на СЗО ежегодно RSV причинява приблизително 3,6 млн. хоспитализации и приблизително 100 000 смъртни случая, дължащи се на този вирус при деца под 5-годишна възраст в световен мащаб. Приблизително половината от тези RSV-смъртни случаи са при кърмачета под 6-месечна възраст. Почти 97% от смъртните случаи при деца са регистрирани в страните с ниски и средни доходи, където достъпът до поддържащи и адекватни медицински грижи е ограничен.

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в страните от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) ежегодно се докладват приблизително 250 хил. RSV-хоспитализации на деца под 5-годишна възраст, като при някои от тях се налага интензивно лечение в интензивни сектори. Освен това ECDC съобщава и за приблизително 156 хил. RSV-хоспитализации на възрастни хора.

На този етап няма специфично етиологично лечение за RSV инфекцията. Най-често се провежда се патогенетична и симптоматична терапия. Лечението при тежко протичащите RSV случаи изиска поддържащи грижи, добра хидратация, кислородолечение, както и терапия на вторичните усложнения.

Предвид широкото сезонно разпространение на RSV инфекцията, сериозната тежест на протичане при кърмачета, малки деца и рискови възрастни хора, вероятността за повторна инфекция и липсата на антивирусно лечение, правят изключително необходимо специфичната профилактика при рисковите групи, посочи експертът.

През 2023 г. ЕС одобри първата ваксина срещу RSV, подходяща за протекция на кърмачета до 6-месечна възраст, както и две ваксини за възрастни хора с рискови фактори. Пасивната имунопрофилактика на кърмачетата може да се реализира чрез ваксинация на майката по време на бременността. Образуваните антитела преминат през плацентата до плода, защитавайки детето до 6 месеца след раждането. Имунизацията се провежда в диапазона 24-та – 36-та гестационна седмица, а по препоръки на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) 32-ра – 36-та гестационна седмица, като е препоръчително имунизацията да се осъществи в периода септември–януари, за да може да има протекция на новороденото през RSV сезона. Тази ваксина вече е налична и на българския пазар. Тя също може да се прилага и при възрастни хора.