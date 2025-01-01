Най-уязвими при високо запрашаване на въздуха са малките деца, възрастните хора, хората с хронични белодробни или сърдечносъдови заболявания, бременните жени. Това каза пред БНР д-р Снежина Лазова, пулмолог, във връзка с очаквания облак от прах от Сахара над България, за който предупредиха синоптиците от НИМХ.

"Явленията с прахови частици, които се носят във въздуха от Сахара, съдържат както много едри, така и фини прахови частици, които са много по-опасни, защото могат да проникнат не само дълбоко в дихателните ни пътища, но и да преминат в сърдечносъдовата система. По този начин предизвикват едно нискостепенно възпаление, могат да активират и да обострят съществуваща бронхиална астма, един хроничен обструктивен бронхит, но също така да влошат здравето и на пациенти със сърдечносъдови заболявания. Така че това е проблем, на който категорично трябва да обърнем внимание", посочи експертът.

Д-р Лазова препоръча хората от рисковите групи да не излизат навън в дните с висока запрашеност на въздуха, но ако им се налага, да ползват сертифицирани маски N95, които плътно прилепват към лицето (да обхваща носа и устата) и са със защитен филтър от фини прахови частици.

"Праховите частици, които се носят, особено в сахарските бури - това, което се очаква да се случи в петък (21 ноември) у нас, могат да пренасят въздушни замърсители, но и различни вируси и бактерии", подчерта тя.

По думите на пулмолога в момента нивата на респираторна заболеваемост в България са нормални, но предстои сезонът на повишена честота на остри респираторни инфекции:

"Все още има време за поставяне на сезонна противогрипна ваксина, това би спестило сериозни притеснения, когато дойде грипният сезон", допълни специалистът.