Британските здравни служби са отправили спешен призив за масова ваксинация срещу грип, тъй като експерти прогнозират, че този сезон може да е най-тежкият от десетилетие.

Причината е, че летният вирус е мутирал през лятото, като тези промени вече водят до сериозен брой случаи в Австралия и Япония, където училища временно са затваряни и се прилагат допълнителни мерки. Водещи учени изразяват тревога, тъй като динамиката на разпространение е нетипична, а новите мутации са на щам H3N2, което означава, че вирусът може да избегне част от имунитета, натрупан чрез предишни инфекции или ваксинации.

Грипният сезон започва по-рано от очакваното – регистриран е първи случай

Има ли риск този грип да бъде „пренесен“ в България и каква грипна вълна се очаква? DarikNews.bg се свърза с общопрактикуващия лекар д-р Мирослав Спасов. Той бе запитан дали очаква да е тежък предстоящият грипен сезон. "До нас не е достигала информация от здравните органи "да се плашим" предварително", каза той. "Зависи от нашето поведение, ако се пазим, ако си носим маски в затворени помещения, при първи симптоми, ако потърсим лекарска помощ, ако се имунизираме навреме, има шанс даже да няма грипна епидемия", обясни той и допълни, че "отговорните" пациенти вече са се ваксинирали.

iStock/Getty Images

Наличните противогрипни ваксини са разработени въз основа на епидемиологичните данни към момента на тяхното производство, обясни д-р Спасов. По думите му, при пътувания на българи, които се връщат от Англия, е възможно да се обмислят мерки за контрол на летищата, подобни на тези по време на пандемията от COVID-19.

„Ако човек се прибере от Англия и има симптоми, трябва незабавно да се обърне към лекар и да започне своевременно лечение. Новите варианти може да са по-агресивни, но съществуват ефективни препарати за лечение на грипа“, уточни специалистът.

Д-р Кунчев: COVID-19 води при респираторните вируси у нас, грипът тепърва настъпва

Лекарят посочи и как да различим обикновена настинка от грип. "Разболяването е внезапно, остро начало, висока температура до 41 градуса, отпадналост, болки в мускулите", каза Спасов за грипа и допълни какви могат да са грешките, които най-често допускат пациентите при лечение. "Първата грешка е, че искат антибиотик веднага. Антибиотик на вируси не действа. Втора грешка - или водят прекалено рано децата още в началото на симптоматиката, или започват самолечение, има и 70% от пациентите, които знаят, че ако до три дни няма подобрение - да доведат детето на преглед", обясни той.

ThinkStock/Getty Images

Той допълни, че заболяването може да бъде особено опасно за деца до 6–7 години, както и за възрастни с хронични заболявания, включително хипертония и диабет.

Лекарят коментира и поведението на някои пациентите по време на грипния сезон „Когато хора с грип или COVID отидат на преглед при специалист, например при очен лекар, често седят един до друг в чакалнята без маски и разговарят отблизо - така се разпространяват заразите“, обясни лекарят.

Преди дни проф. Ива Христова - директор на Национален център по заразни и паразитни болести обясни по БНТ, че нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година.

"Грипът тепърва събира сили, за да се засили през декември. Ваксинацията е най-силното оръжие в борбата срещу разпространението на ваксинопредотвратимо заболяване, каквото е грипът. Така че създаването на имунно население намалява циркулацията, тъй като вирусът не може да срещне възприемчив организъм, в който да се намножи и съответно да се предаде на следващите възприемчиви организми. Така че да, всъщност ваксинацията игра огромна роля и тъй като тази година всъщност имаше повече закупени ваксини със 100 000 спрямо миналата година и това оказва влияние. Но от началото на сезона, от 40-та седмица, ние сме вече 45-та свърши, нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година."

Според думите на проф. Христова през зимния сезон ще доминира грипът от тип А.

"Първо като интензитет очакваме като миналата година. В някакъв случай не е по-силно и нещо по-различно. Като тип винаги АН1N1, т.е. пандемичният щам, доминира. Към момента за нашата страна обаче почти изравнени са бройките и на АH3N2. Тип А категорично. Тип Б ще наблюдаваме към края на така епидемичната вълна."

Проф. Христова подчерта, че назалните ваксини за деца са подходящи за деца над 2 години, докато инжекционните могат да защитят и най-малките, тъй като се поставят от 6-месечна възраст.

"Аз първо искам да кажа, че за децата са показани не само инхалаторните ваксини, които очевидно не стигнаха назалните, но и инжекционните. Ако е за възрастни, трябва да се прецизира. И второ, когато се слага за пръв път, трябват две дози. Но инжекционните дори са показани за по-малки деца. Те са изпитани за деца над 6 месеца. Докато инхалаторните са за деца над 2 години. Но първата среща с вируса, особено за деца в ясленска възраст, става именно преди втората година. Така че трябва да се има предвид, че инжекционните могат да се прилагат."

"Ваксината се доказва, интерес има и за мен това е важно", подчерта проф. Христова.

Според експертите, ключът към по-лек грипен сезон остава в навременната профилактика, отговорното поведение и имунизацията. Медиците напомнят, че ранната реакция при симптоми и спазването на предпазни мерки могат да предотвратят сериозни усложнения.