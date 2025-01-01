Респираторно-синцитиален вирус, аденовирус, както и вируси с гастроинтестинална симптоматика, като гадене, повръщане и диария – това са част от разнообразните вируси, които атакуват в момента. Това заяви в ефира на NOVA зам.-председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив д-р Костадин Сотиров.

Той уточни, че дори да не са изследвани лабораторно, по клиничната картина може горе-долу да се предполага с какъв вирус е пациентът. Гадене, повръщане и диария, които са особено чести симптоми сред децата в предучилищна възраст".

Силно заразният вирус RSV – симптоми, рискове и защита

Симптомите на респираторно-синцитиалния вирус са свързани с кашлица и бронхит, продължават дълго – от 2 до 4 седмици. Тези, които са с диария и повръщане, и които са най-често сред децата в предучилищна възраст, са краткотрайни, минават в рамките на един-два дни, и се лекуват само с диета, без да се приемат лекарства".

Симптомите на грипа и на другите вируси понякога се припокриват. Лекарят припомни типичните прояви на грипа – рязко повишаване на температурата, болки в тялото и тежка отпадналост – оплаквания, които те свалят веднага на легло. „Това е класическата картина, но не се среща при всеки“, подчерта той.

Нови щамове на грип идват от чужбина

По отношение на антигрипните ваксини медикът посочи, че интерес има и то много по-голям в сравнение с предишни години: "Количествата тази година бяха увеличени – както по националната програма, където ваксината е безплатна за хората над 65 години, така и за свободна продажба. Но търсенето е толкова голямо, че ваксините продължават да не достигат".

Според него предпазването е с много добър ефект. "Дори човек да се разболее, ако е имунизиран, боледува изключително леко. Това е особено важно за малките деца и хората с хронични заболявания, защото намалява риска хроничното им заболяване да се влоши", посъветва той.

Защо грипът се разпространява по-лесно през есента и зимата

Назалната ваксина за децата се намира трудно. "Малко са количествата, които са внесени. Те са повече от миналата година, но търсенето е много по-голямо, затова медикаментът се изчерпва бързо. Същото важи и за инжекционната форма, която също се намира трудно в аптеките. Тези по националната програма за възрастните хора вече са на изчерпване при нас", обясни той.

Около 50 лева е назалната ваксина срещу грип, която се впръсква в носа на детето, и е изключително удобна за приложение. Ако детето се имунизира за първи път, са нужни две дози. Затова от Националното сдружение от две години апелират най-малките също да бъдат включени в националната програма, за да бъде ваксината безплатна и за тях.

Кога се очаква грипната епидемия у нас

Нетипичен за сезона стомашен вирус също върлува и засяга най-вече децата: "За предпазване трябва да се прилагат обичайните хигиенни мерки. Когато детето се разболее, трябва да знаят, че не се лекува с антибиотици – те дори влошават състоянието. Не се лекува и с други лекарства, а само с подходящ хранителен режим – храни и напитки, които да щадят стомаха. Обичайно тежката фаза е един-два дни – с повръщане и диария. След това децата се стабилизират. Около седмица е периодът на постепенно захранване, за да не се върнат обратно симптомите".

Има интерес и към ваксината срещу COVID-19. Той протича по-леко при младите и здравите, но при възрастните с хронични заболявания е опасен, защото влошава тези заболявания. "Хората страдат и умират най-вече от влошените хронични заболявания, не толкова от самата инфекция", подчерта д-р Сотиров.