Всяка година, когато времето стане по-студено, грипният сезон се завръща, носейки кашлица, температура и познатото напомняне да се ваксинираме.

Но защо грипът процъфтява през есента и зимата?

Според вирусолога Кърт Уилямсън от Вирджинския колеж „Уилям и Мери“, отговорът се крие в комбинация от биология, време и човешко поведение.

Уилямсън изучава вирусите, за да разбере тяхната роля в природата.

При хората грипният вирус се разпространява лесно, защото сме социални същества. Можете да се заразите, като дишате въздуха в близост до заразено лице или като докоснете повърхност с живи вирусни частици и след това си потъркате очите или носа.

Веднъж попаднал в тялото ви, грипният вирус се прикрепя към клетките в дихателните пътища.

Той мами тези клетки да го пуснат вътре, след което отвлича техния механизъм, за да направи хиляди копия на себе си.

В действителност грипът е вирусна инфекция, която може да отслаби имунната ви система и да ви направи по-уязвими към бактериални инфекции.

Ваксината срещу грип се променя всяка година, защото вирусът постоянно мутира. Един процес, наречен антигенен дрейф, се случва, когато РНК на вируса прави малки грешки при копирането – мутации, които се натрупват с течение на времето.

За разлика от човешките клетки, които имат ензими за корекция, вирусите не коригират грешките, така че всяко поколение се променя леко.

Понякога се случва много по-голяма генетична промяна, наречена антигенна промяна, когато два различни грипни вируса заразяват един и същ гостоприемник и сливат гените си, създавайки нов и потенциално по-опасен щам.

Но защо грипът настъпва най-силно през по-тъмните месеци? През 1992 г. британският епидемиолог Р. Едгар Хоуп-Симпсън предложи, че слънчевата светлина може да е отговорът.

Той забеляза, че епидемиите от грип често достигат своя пик по едно и също време в отдалечени градове – твърде синхронизирани, за да бъдат обяснени само с разпространението от човек на човек. Той предположи, че намалената слънчева светлина през зимата отслабва имунната функция и позволява на вирусите да оцеляват по-дълго в околната среда.

Студеният и сух въздух също спомага за по-дългото оцеляване на вируса. Ниската влажност поддържа вирусните частици по-дълго във въздуха, а ниските температури забавят разграждането им – точно както храната се запазва по-дълго в хладилника.

И тъй като по време на празниците хората прекарват повече време заедно на закрито, вирусът има много възможности да се разпространява.

Досега няма еднозначно обяснение за времето, в което настъпва грипният сезон – слънчевата светлина, температурата, влажността и човешките навици вероятно играят роля.

Ако се разболеете от грип, си почивайте, пийте много течности и яжте питателна храна. Сънят помага на тялото да насочи енергията си към оздравяване. И макар че утешителната храна няма да ви излекува, малко чипс няма да ви навреди. Но най-добрата защита остава проста: ваксинирайте се ежегодно срещу грип и мийте често ръцете си.