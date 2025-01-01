С настъпването на по-хладните дни и честата смяна на температурите, рискът от настинка, грип и други сезонни инфекции нараства значително.
Специалисти алармират: Смяната на сезона може да е реално изпитание за хората с хронични заболявания
Рязката смяна на температурите през деня отслабва естествените защитни сили на организма. Човешкият организъм се "обърква", когато сутрин е студено, а следобед става отново топло. Този стрес за имунната система често е предпоставка за развитие на настинка или други вирусни инфекции.
Има няколко прости, но последователни действия, които могат значително да намалят вероятността да се разболеете.
Избягване на струпване на много хора
Ако е възможно, избягвайте големи струпвания на много хора на закрито особено в есенно-зимния сезон, когато вирусите циркулират по-активно. Колкото повече хора има на едно място, толкова по-висок е рискът от заразяване.
Ако все пак се налага да посетите места, където има болни хора, носете предпазна маска (например градски транспорт, поликлиника, опашки в магазини или чакални. Маските могат да намалят риска от заразяване с респираторни инфекции и същевременно предпазват околните, ако самите вие имате леки симптоми.
Хигиена и проветряване
Миенето на ръцете със сапун е един от най-ефективните начини за предпазване от вируси. Дезинфекцирайте редовно повърхности, както и телефона, очилата, часовника и други предмети, които използвате в ежедневието си.
Проветрявайте редовно помещенията. Дори за кратко, отварянето на прозорците често, е полезно.
Хранене и витамини
Храната е основен източник на енергия. Хапвайте повече плодове, зеленчуци, ядки. Те могат да осигурят витамини и минерали, които подпомагат имунитета. Особено важни са витамин C и витамин . Вода с лимон за старт на деня може да е един чудесен вариант, както и чай с мед в края на деня.
Избягвайте резки промени в температурите
След физическа активност или дълъг престой на топло не излизайте веднага на студено.
Сезонът на респираторните заболявания: Кога е най-подходящият момент за поставяне на ваксини
Хидратация и топли напитки
Пийте често вода, това ще ви помогне за правилното функциониране на всички системи в тялото. Билкови чайове, топла вода с мед и лимон, както и леки бульони могат да затоплят организма и поддържат хидратацията.
Здраве и стрес
Стресът потиска имунната система. Намирайте повече време за почивка, релаксация, кратки разходки, дълбоко дишане и медитация. Тези неща могат да намалят драстично напрежението и да помогнат на организма да се справи по-добре с вирусите.
Променливото време е неизбежно, но може да намалите риска от настинки и вируси. Балансирано хранене, поддържане на добра хигиена, физическа активност, избягване на струпвания и носене на маски при нужда са ключови фактори за силна имунна система.