С настъпването на по-хладните дни и честата смяна на температурите, рискът от настинка, грип и други сезонни инфекции нараства значително.

Специалисти алармират: Смяната на сезона може да е реално изпитание за хората с хронични заболявания

Рязката смяна на температурите през деня отслабва естествените защитни сили на организма. Човешкият организъм се "обърква", когато сутрин е студено, а следобед става отново топло. Този стрес за имунната система често е предпоставка за развитие на настинка или други вирусни инфекции.

iStock/Getty Images

Има няколко прости, но последователни действия, които могат значително да намалят вероятността да се разболеете.

Избягване на струпване на много хора

Ако е възможно, избягвайте големи струпвания на много хора на закрито особено в есенно-зимния сезон, когато вирусите циркулират по-активно. Колкото повече хора има на едно място, толкова по-висок е рискът от заразяване.

iStock/Getty Images

Ако все пак се налага да посетите места, където има болни хора, носете предпазна маска (например градски транспорт, поликлиника, опашки в магазини или чакални. Маските могат да намалят риска от заразяване с респираторни инфекции и същевременно предпазват околните, ако самите вие имате леки симптоми.

Хигиена и проветряване

Миенето на ръцете със сапун е един от най-ефективните начини за предпазване от вируси. Дезинфекцирайте редовно повърхности, както и телефона, очилата, часовника и други предмети, които използвате в ежедневието си.

Проветрявайте редовно помещенията. Дори за кратко, отварянето на прозорците често, е полезно.

Хранене и витамини

Храната е основен източник на енергия. Хапвайте повече плодове, зеленчуци, ядки. Те могат да осигурят витамини и минерали, които подпомагат имунитета. Особено важни са витамин C и витамин . Вода с лимон за старт на деня може да е един чудесен вариант, както и чай с мед в края на деня.

iStock/Getty Images

Избягвайте резки промени в температурите

След физическа активност или дълъг престой на топло не излизайте веднага на студено.

Хидратация и топли напитки

Пийте често вода, това ще ви помогне за правилното функциониране на всички системи в тялото. Билкови чайове, топла вода с мед и лимон, както и леки бульони могат да затоплят организма и поддържат хидратацията.

Здраве и стрес

Стресът потиска имунната система. Намирайте повече време за почивка, релаксация, кратки разходки, дълбоко дишане и медитация. Тези неща могат да намалят драстично напрежението и да помогнат на организма да се справи по-добре с вирусите.

Променливото време е неизбежно, но може да намалите риска от настинки и вируси. Балансирано хранене, поддържане на добра хигиена, физическа активност, избягване на струпвания и носене на маски при нужда са ключови фактори за силна имунна система.