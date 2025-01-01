В градския парк на Ямбол започна обновяване на асфалтовата настилка по централната алея. Ремонтът ще включва още алеята покрай спортна зала „Диана” и тази пред базата на общинското предприятие, стопанисващо зелените площи в града. Обхватът на дейностите е описан в договор, сключен с фирма изпълнител и публикуван в официалния регистър на обществените поръчки.

В момента работата е съсредоточена около централния фонтан в парка и отсечката до детския кът и Паметника на велосипедиста. Извършва се фрезоване на износената и нарушена асфалтова настилка.

Целта на ремонтните дейности е подобряване на експлоатационните параметри на алеите, осигуряване на условия за безопасност на движението и отводняването на пътната настилка, пише в подписания договор със строителя „Технопътстрой” ЕООД. Ще бъде положен нов износващ пласт от асфалтова смес с дебелина пет сантиметра.

Обновяването на трите участъка е на стойност близо 230 000 лв. и е в изпълнение на втори етап по проект за изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в градския парк.

През август Общинският съвет гласува добавяне на нови обекти в списъка на капиталовите разходи на Общината за настоящата година. Съветниците одобриха допълнителни 14 000 лв. за проектиране ремонт на алеи в централния парк на града. Финансирането на същинските строителни дейности е по одобрен от Министерството на финансите прогнозен бюджет от 805 000 лв., беше посочено на сесията.