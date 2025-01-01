Поради големия интерес и проявено от стотици плевенчани желание да присъстват на концерт-спектакъла по повод 85 години от рождението на знаменития ни съгражданин Емил Димитров, концертите ще бъдат два, съобщиха от Общината.

Те ще са на 5 декември, петък, от 16.00 и от 19.00 часа в зала „Катя Попова“. Входът е с безплатни покани, които ще се получават във фоайето на зала „Катя Попова“ всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа до изчерпване на местата в залата.

Концерт-спектакълът е под мотото „Ако си дал“, организатор на събитието е Община Плевен, с подкрепата на творчески формации в града. Песните на един от най-обичаните български певци и гордост за Плевен ще запеят заедно изпълнители от различни възрасти. В изпълнение на Общински хор „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева на сцената в Плевен ще звучат незабравимите „Ако си дал“, „Моя страна, моя България“, „Ако можех да избирам, майчице“ и други. Те ще звучат в изпълнение на талантливите солисти Венелин Андреев, Даниел Меса, Боби Големанов, Любомир Дюлгеров, Константина Габровлийска.

20 години без големия Емил Димитров

Заедно с тях песните на Емил Димитров ще запеят и ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ от специалност „Поп и джаз пеене“ с преподаватели д-р Доротея Люцканова и Детелина Станева.

Специални гости на събитието ще бъдат и децата от Смесен хор „Звъника“ при Център за работа с деца - Плевен, с ръководител Ваня Делийска.

Със свои изпълнения ще се включат и танцьори от Балетната школа при НЧ „Съгласие 1869“, с ръководител Маня Николова, танцьори от Клуб по спортни танци „Зорая“ с ръководители Десислава Йовелинова и Милчо Петров. Всички артисти на сцената ще подарят на публиката в Плевен приказна вечер, пълна с музика, любов и носталгия.

Нека заедно почетем човека и неговия талант, който ни подари незабравими любими песни като „Моя страна, моя България“, „Ако си дал“, „Само един живот“ и още десетки, които носят духа на времето и топлината на българската душа.