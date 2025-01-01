Спецакция бе проведена във Варна. Вследствие на полицейската операция са арестувани петима души за срок до 24 часа, като на едно от лицата задържането му е било удължено за срок до 72 часа. Причината за задържането им е взимане на подкуп за внасяне на вещи. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР във Варна.

Униформените поясниха, че в момента се извършват ремонтни действия по помещенията, където е арестът. Поради тази причина задържаните за постоянно в ареста са преместени в затвора. Разследват се служители, които са към сектор „Арести“, а не на служители към затвора. Общо са задържани петима души за срок до 24 часа, като на едно от лицата задържането му е било удължено за срок до 72 часа.

Тези действия са в резултат на проведено разследване, образувано през август 2025 година. То е за престъпления по служба и подкуп. На 19 ноември е проведена специализирана полицейска операция, при която са извършени обиски и изземвания, разпитани са множество свидетели.

В качеството на обвиняем е задържан един от служителите от звеното за надзор на охранителния състав в сектор „Арести“ - само той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

След обиска са намерени и иззети 32 броя таблетки и две спринцовки в килии. Към момента се извършват експертизи за това какво е съдържанието в тях.

От МВР разясниха, че са намерени 2000 лева, за да бъдат внесени два телефона и да бъдат предадени на задържани лица.