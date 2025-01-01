Арестувани са петима души за 24 часа, като на едно от лицата задържането му е било удължено за срок до 72 часа

Спецакция бе проведена във Варна. Вследствие на полицейската операция са арестувани петима души за срок до 24 часа, като на едно от лицата задържането му е било удължено за срок до 72 часа. Причината за задържането им е взимане на подкуп за внасяне на вещи. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР във Варна.

Униформените поясниха, че в момента се извършват ремонтни действия по помещенията, където е арестът. Поради тази причина задържаните за постоянно в ареста са преместени в затвора. Разследват се служители, които са към сектор „Арести“, а не на служители към затвора. Общо са задържани петима души за срок до 24 часа, като на едно от лицата задържането му е било удължено за срок до 72 часа.

Постоянен арест за двамата русенски полицаи, задържани за подкупи

Тези действия са в резултат на проведено разследване, образувано през август 2025 година. То е за престъпления по служба и подкуп. На 19 ноември е проведена специализирана полицейска операция, при която са извършени обиски и изземвания, разпитани са множество свидетели.

В качеството на обвиняем е задържан един от служителите от звеното за надзор на охранителния състав в сектор Арести“ - само той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

След обиска са намерени и иззети 32 броя таблетки и две спринцовки в килии. Към момента се извършват експертизи за това какво е съдържанието в тях.

От МВР разясниха, че са намерени 2000 лева, за да бъдат внесени два телефона и да бъдат предадени на задържани лица.

По темата

Последвайте ни

България