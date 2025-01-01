56-годишна шофьорка се опита да подкупи полицаи в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

В землището на село Върбен жената предприела неправилно изпреварване при непрекъсната осова линия.

Тя е била спряна за проверка от автопатрул за съставяне на акт. Докато служителите попълвали документа, водачката е подхвърлила 20 лв. в полицейската кола.

Незабавно е бил подаден сигнал и дежурна оперативна група е извършила оглед. Жената е задържана и по случая се води разследване.