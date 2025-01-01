Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права. За днес е насрочено ново заседание, на което се очакват финални пледоарии по процеса.

През юли 2024 г. прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Симона Радева. Тя е обвинена за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на бул. "Черни Връх" преди три години.

Окончателно: 20 години затвор за Георги Семерджиев

Според прокуратурата след инцидента той е избягал, но не е могъл да се прибере в апартамента си, а малко след това бившата полицайка занесла стълба. Така Семерджиев стигнал до жилището си, в което беше арестуван по-късно. Ако бъде призна за виновна Симона Радева може да получи от 2 до 8 години затвор.