Почти всеки е минавал през това – силно чувство, което изглежда като любов, но с времето оставя повече въпроси, отколкото отговори. Влюбени ли сме наистина, или сме се влюбили в образ, който сами сме си създали? Сред причините за това объркване е т. нар. от психолозите проекция – механизъм, който често стои в основата на ранното влюбване и може да ни подведе.

Защо се объркваме

Понякога това, което усещаме, не е любов към конкретния човек срещу нас, а отражение на наши вътрешни нужди. Това може да е желание да бъдем видени, разбрани и приети, чувство за самота или емоционален глад, възхищение, което постепенно прераства във фантазия. Често проектираме върху другия онова, което ни липсва – сигурност, нежност, смисъл или утвърждаване. Добавим ли към това и силна химия без изградена дълбока връзка, „обичта“ се превръща в образ, а не в реален човек.

Проекцията – илюзията на влюбването

В психологически план проекцията е процес, при който виждаме в партньора си собствените си нереализирани желания, страхове или качества. Тя често се проявява чрез идеализация – човекът отсреща изглежда почти перфектен, без недостатъци. Номерът тук е, че фокусът не е върху него, а върху това как ни кара да се чувстваме.

Проекцията се развива бързо – усещането, че „се познаваме от цяла вечност“ се появява още в началото, въпреки че реалното опознаване тепърва предстои. Характерни са и силните, понякога преувеличени емоционални реакции – особено когато поведението на другия докосва стари рани или травми. Несъзнателно се появява и желанието за контрол – очакването партньорът да влезе в определена роля, за да ни носи сигурност.

Как изглежда истинската любов

Истинската любов започва там, където проекцията постепенно отпада. Тя не отрича реалността – напротив, включва я. Човекът срещу нас е видян с недостатъците си, с ограниченията и слабостите си и въпреки това остава избран.

Любовта не се стреми да променя, а да подкрепя. Според Карл Юнг тя освобождава – позволява на другия да бъде себе си, дори и ако това означава да живее без нас. В такава връзка има автентичност и уязвимост без постоянен страх от отхвърляне. Трудностите не разрушават, а задълбочават връзката чрез съпричастност и общо израстване.

Пет въпроса, които издават разликата

Един от ключовите въпроси е: обичаме ли човека такъв, какъвто е, или го обичаме такъв, какъвто си представяме, че може да бъде. Ако той никога не се промени – бихме ли останали?

Важно е и къде е фокусът – върху вътрешния свят на другия или върху емоциите, които изпитваме ние. Проекцията често живее в главата – във фантазии, сценарии и „какво ако“. Любовта се изгражда в реалния контакт – в разговорите, конфликтите, тишината и ежедневието.

Показателна е и реакцията ни на дистанция. Проекцията ражда тревожност, обсебващи мисли и страх да не загубим самото чувство. Любовта носи липса, но и спокойствие, уважение към свободата на другия и липса на паника, че „всичко ще се срине“.

Още един важен знак е дали светът ни се разширява или се свива. Когато всичко започне да се върти около един човек, това често е проекция. Любовта, напротив, ни прави по-живи, по-смели и по-цялостни.

Честният тест

Психолозите предлагат прост, но дълбок въпрос: Обичам ли този човек, или обичам това, което той събужда в мен?

Ако отговорът клони към второто, това не е провал. Да, вероятно е проекция, но и тя не е лъжа или е слабост. Тя по-скоро е сигнал – за нужда, рана или копнеж, който иска внимание и осъзнаване от наша страна.

В заключение обобщаваме, че много връзки започват с проекция – с влюбване, илюзия и идеализация. Но истинската любов се появява тогава, когато този образ падне и двамата партньори започнат да виждат реалния човек срещу себе си. Именно там се крие шансът за дългосрочно щастие – не в съвършенството, а в приемането.