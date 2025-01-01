Георги Семерджиев, осъден за катастрофата на софийския бул. "Черни връх", при която загинаха две жени, е преместен от софийския затвор в този в Бобов дол, съобщиха за БТА от Министерството на правосъдието.

Причината е, че в него многократно са откривани забранени предмети.

Креативни, но неуспешни опити: Внасят телефони в пъпеш и лекарства в българските затвори

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници, написа вчера министърът на правосъдието Георги Георгиев на страницата си във Facebook.