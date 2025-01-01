През последния месец и половина служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разкриха редица случаи на опити за внасяне на забранени предмети в затворите и затворническите общежития. Най-фрапиращите инциденти включват три мобилни телефона, скрити в пъпеш, осем – в печка и един – в тубичка с лекарство.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи във Facebook, че по негова заповед се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. Контролът е засилен както на входовете, така и при вътрешните проверки, за да се предотвратят опити за внесение на забранени предмети и вещества.

Опитаха се да внесат хероин в затвора в Белене

Общо през последния период са разкрити 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Сред тях има дрехи, напоени с наркотици, които се опитват да бъдат доставени по време на свиждания. От началото на юли до момента са иззети 46 мобилни телефона и 29 случая с наркотични вещества, намерени в специално пригодени тайници или у лишени от свобода.

Министърът подчертава, че контролът ще продължи да бъде строг, като при всяко откриване на забранени предмети или вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания. „Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани“, заявява той във Facebook.

Тези мерки имат за цел да гарантират безопасността на персонала и лишените от свобода, както и да предотвратят злоупотреби и нарушения на реда в местата за лишаване от свобода.