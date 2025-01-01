Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с която се забранява минаването на технически преглед с неплатени актове и фишове.

В заседанието участваха 11 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.

Как дълговете към КАТ ще спират минаването на преглед?

Минаването през пунктовете става с лична карта, малък талон, валидна застраховка "Гражданска отговорност" и платен годишен данък. Ако всичко това е налице, системата ни пуска и минаваме на преглед.

От 7 май догодина обаче към тези изисквания се прибавя и задължителното плащане на влезлите в сила наказателни постановления, фишове или електронни фишове на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед. Ако тези задължения не са погасени - прегледът ще бъде спрян.

Според омбудсмана така разписаните промени нарушават правата на гражданите.