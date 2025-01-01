Служители на териториалното поделение на Националния статистически институт (НСИ) в Русе организираха протест. Председателят на регионалния съюз на КТ "Подкрепа" в крайдунавския град Кирил Черкезов обясни, че недоволството е породено от неглижирането на проблемите на държавната администрация, ниското заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.

Основните искания са 20 процента увеличение на работните заплати, подобряване на условията на труд и преустановяване на публичния натиск.

Черкезов заяви, че текучеството е голямо в администрацията, тъй като служителите не намират смисъл да останат за дълго време. По думите му средната работна заплата е около 1500 лева.

"За да работиш в НСИ, се изисква висше образование. В териториалното поделение на НСИ в Русе работят около 95 души", каза Владислав Кръстев, който е старши експерт в териториалното поделение на НСИ в Русе.