Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 12:09 ч. местно време (11:09 ч. българско време) в района на град Бахче в югоизточния турски окръг Османие, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Osmaniye ’de 4.4 büyüklüğünde deprem— 𝐂𝐚𝐜𝐚 𝐁𝐞𝐲 (@1Cacabeyy_cb) November 20, 2025
Geçmiş olsun#deprem pic.twitter.com/wngk3qHPdo
Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра, като по данни на валията на Османие Ердинч Йълмаз.
DEPREM ANI KAMERADA— Yeni Asır (@yeniasir) November 20, 2025
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğündeki depreme lokantada yakalanan vatandaşların panikle kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/3D53Wg2HAM
За момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.