Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 12:09 ч. местно време (11:09 ч. българско време) в района на град Бахче в югоизточния турски окръг Османие, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра, като по данни на валията на Османие Ердинч Йълмаз.

За момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението. 

 

