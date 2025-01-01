Земетресение със сила 4,9 беше регистрирано в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), съобщиха от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Трусът е отчетен в 21:20 ч., местно време. Все още няма информация за щети и жертви, предава Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали.

Това е пореден силен земетръс в региона след 10 август, когато трус със сила 6,1 доведе до смъртта на двама души, а други 29 бяха ранени. Втори трус с подобна сила беше усетен на 27 октомври. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания. Земетресението доведе до рухването на 3 сгради и магазин. Заради зачестилите земетресения районът ще получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота“.

По-рано днес стана ясно, че през последните три месеца в Съндъргъ е имало повече от 15 000 труса.