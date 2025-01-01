Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 14:35 ч. българско време в района на град Съдъргъ, Западна Турция, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е усетен в Истанбул, Измир, Бурса и целия район около Мраморно море, посочва турската телевизия НТВ.

Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център магнитудът му е 5 степен.

По данни на АФАД епицентърът е на дълбочина 11 километра.

Районът е място на засилена сеизмична активност напоследък.

На 27 октомври в Съндъргъ, окръг Балъкесир, беше регистриран трус с магнитуд 6,1, който повреди 30 сгради и рани 26 души, съобщиха турските власти.

През август при земетресение със същия магнитуд на същото място загина един човек, а близо 30 пострадаха.